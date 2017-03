0:2 bei Union Berlin: Würzburger Kickers weiter sieglos

Berlin (dpa/lby) – Die Würzburger Kickers müssen weiter auf ihren Premierensieg 2017 in der 2. Fußball-Bundesliga warten und rutschen in die Krise. Die Mannschaft von Trainer Bernd Hollerbach unterlag am Freitagabend zum Auftakt des 23. Spieltags beim 1. FC Union Berlin mit 0:2 (0:1) und ist damit seit mittlerweile sechs Auswärtsspielen sieglos. Sebastian Polter (21. Minute) und Damir Kreilach (82.) bestraften Nachlässigkeiten in der Deckung der Unterfranken. Die Würzburger konnten nicht einmal aus der Gelb-roten Karte gegen Roberto Puncec (44.) und mehr als 45 Minuten in Überzahl Kapital schlagen. Die Kickers bleiben mit 29 Punkten im Mittelfeld.