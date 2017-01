1.000 Jahre alt: Stadt Hollfeld startet in ihr Jubiläumsjahr

Hollfeld ist in sein Jubiläumsjahr 2017 gestartet. Die Stadt gibt es heuer seit 1.000 Jahren. In einer Urkunde aus dem Jahr 1017 werden Dörfer genannt, die zu Hollfeld gehören – damals sagte man Holevelt und der Ort lag am Schnittpunkt bedeutender Geleit- und Reichsstraßen.

Das ganze Jubiläumsjahr über gibt es Konzerte, Ausstellungen und Feste in Hollfeld. Auftakt war das Neujahrskonzert in der Stadtpfarrkirche. Die Schirmherrschaft für den offiziellen Festakt am 9. Oktober hat der bayerische Finanzminister Markus Söder übernommen. Als staatlich anerkannter Erholungsort in der Fränkischen Schweiz wirbt Hollfeld mit seiner Nähe zu Bamberg, Bayreuth und Kulmbach. Zum Jubiläum ist auch eine Chronik erschienen, in denen die Geschichte der Stadt in 60 Einzelbeiträgen beleuchtet wird.