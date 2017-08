1. FC Nürnberg: 2:2 im Topspiel gegen Union Berlin

Nürnberg (dpa) – Der 1. FC Nürnberg bleibt dank eines Remis in letzter Minute im Topspiel gegen den 1. FC Union Berlin in der 2. Fußball-Bundesliga ungeschlagen. Kapitän Hanno Behrens rettete den Franken mit seinem Tor in der 90. Minute am Sonntag vor 29 813 Zuschauern noch einen Punkt beim 2:2 (0:0). Simon Hedlund (47.) und der frühere Nürnberger Sebastian Polter (66.) fügten dem FCN die ersten beiden Ligagegentore der Saison zu. Cedric Teuchert (56.) gelang der zwischenzeitliche Ausgleich, ehe Behrens den FCN jubeln ließ. In der Nachspielzeit musste der Berliner Grischa Prömel wegen groben Fouls mit einer Roten Karte vom Platz.