1. FC Nürnberg besiegt Inter Mailand mit 2:1

Reischach (dpa/lby) – Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg hat in einem Testspiel gegen Inter Mailand gewonnen. Die Franken besiegten den italienischen Spitzenclub am Samstag in Reischach in Südtirol mit 2:1 (0:0). Die Tore beim sechsten Erfolg in der Vorbereitung erzielten Rurik Gislason und Mikael Ishak nach der Pause. Das Spiel gegen die Mailänder fand im Rahmen des Trainingslagers der Nürnberger statt.

In den vorangegangenen fünf Testspielen hatten die Franken bereits fünf Siege eingefahren. Während es gegen Schwabach (5:0), Bamberg (9:0), Garching (5:2) und Bohemians Prag (4:0) souveräne Erfolge gab, tat sich der «Club» gegen Eichstätt (2:1) überraschend schwer. Zum Abschluss der Vorbereitung geht es für die Elf von Trainer Michael Köllner am Sonntag, 23. Juli, gegen Borussia Mönchengladbach.