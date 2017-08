1. FC Nürnberg erwartet bei Jahn Regensburg «dickes Brett»

Nürnberg (dpa/lby) – Der 1. FC Nürnberg will nach seinem Topstart in die 2. Fußball-Bundesliga am Sonntag (13.30 Uhr) bei Aufsteiger SSV Jahn Regensburg gleich nachlegen. «Wir wollen nach dem guten Auftakt natürlich auch aus Regensburg mit Punkten heimfahren. Wir wissen aber, dass uns da ein dickes Brett erwartet», sagte Trainer Michael Köllner am Freitag. «Wir müssen neben unseren kämpferischen und läuferischen Tugenden auch kühlen Kopf bewahren.» Die Nürnberger hatten zum Auftakt 3:0 gegen Kaiserslautern gewonnen. Köllner freut sich über einen intensiven Konkurrenzkampf in seinem Kader. Sebastian Kerk dürfte trotz eines Schlags auf den Knöchel einsatzbereit sein.