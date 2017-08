1. FC Nürnberg gastiert in Regensburg

Regensburg/Nürnberg (dpa/lby) – Der 1. FC Nürnberg will seinen erfolgreichen Start in der 2. Fußball-Bundesliga im Auswärtsspiel heute beim SSV Jahn Regensburg bestätigen. Nach dem 3:0 am ersten Spieltag gegen den 1. FC Kaiserslautern reisen die Franken mit viel Zuversicht in die Oberpfalz. «Wir wollen dort auf jeden Fall punkten, aber wir wissen, dass es schwer werden wird», sagte Trainer Michael Köllner.

Die Regensburger wollen sich nach dem Aufstieg ihre Heimpremiere nicht vermiesen lassen. Offensiv und aggressiv müsse seine Mannschaft auftreten, forderte Trainer Achim Beierlorzer nach dem unglücklichen 1:2 in Bielefeld.

Auch die SpVgg Greuther Fürth will in ihrem Heimspiel heute gegen die Arminia Wiedergutmachung betreiben. Trainer Janos Radoki mahnte nach dem 0:1 bei Absteiger SV Darmstadt eine bessere Chancenverwertung an. Rund 9000 Zuschauer werden zum ersten Heimspiel vor der neuen Haupttribüne erwartet.