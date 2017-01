Nürnberg 3:1 im letzten Test gegen Aalen

Nürnberg (dpa/lby) – Nach dem Sieg im letzten Test darf der 1. FC Nürnberg dem Auftakt der Rückrunde mit Vorfreude entgegen blicken. Nach einem als gut eingestuften Trainingslager gewannen die Franken am Sonntag zu Hause gegen den Drittligisten VfR Aalen die Generalprobe mit 3:1 (2:0). Hanno Behrens, Tim Matavz und Tobias Kempe waren die Torschützen für den «Club». In der Liga geht es für den Tabellenneunten Nürnberg am Sonntag zu Hause gegen Dynamo Dresden weiter.

«Wir haben uns vorgenommen, den Rückrundenstart positiv zu beginnen», sagte Trainer Alois Schwartz und erinnerte an die Hinrunde. «Wir hatten den Vorrundenstart so ein bisschen verhauen. Wir müssen den richtigen Fokus drauf legen, gut aus den Startlöchern herauszukommen. Die Mannschaft ist gut vorbereitet.» In der Hinrunde hatten die Nürnberger den Start mit zwei Remis und dann vier Niederlagen verpatzt, sich erst allmählich unter dem neuen Coach stabilisiert.

Am Samstag waren die Franken aus dem Trainingslager in Spanien zurückgereist. «Die Bedingungen waren wechselhaft. Wir haben aber alles, was wir uns vorgenommen haben, durchziehen können», sagte Schwartz mit Blick auf das Wetter. «Es gab seit 1983 das erste Mal wieder Schnee in Alicante – wir durften das auch mitnehmen.»

Der einzige Test in Spanien gegen den Schweizer Erstligisten FC Sion wurde 3:2 gewonnen. «Wir haben trotz der Witterung ein sehr gutes Spiel abgeliefert», befand Schwarz. Torwart Thorsten Kirschbaum verpasste die letzte Einheit in Spanien wegen einer Handgelenksprellung und wurde gegen Aalen auch geschont.

Für eine positive Nachricht sorgte zuletzt die Vertragsverlängerung von Abwehrchef Georg Margreitter. Die Laufzeit des Kontrakts für den Österreicher verrieten die Nürnberger nicht. «Er ist wirklich ein Führungsspieler, das zeigt er immer wieder», lobte Schwartz den Verteidiger im vereinseigenen «Club-TV». «Ich fühle mich einfach richtig wohl hier beim Club und bin stolz, weiter Teil dieses Vereins sein und dessen sportliche Zukunft aktiv mitgestalten zu können», erklärte Margreitter.