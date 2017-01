1. FC Nürnberg gewinnt Testspiel gegen Sion mit 3:2

Nürnberg (dpa/lby) – Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg bleibt in der Winter-Vorbereitung weiter ungeschlagen. Die Mannschaft von Trainer Alois Schwartz gewann im Rahmen des Trainingslagers in Spanien gegen den Schweizer Erstligisten FC Sion mit 3:2 (3:1). Die Tore für den «Club» erzielten bei strömendem Regen in La Manga Tim Matavz, Miso Brecko und Hanno Behrens. Im bis Mittwoch einzigen Test hatten sich die Franken 0:0 vom Bundesligisten FC Ingolstadt getrennt.

Gegen Sion wechselte Schwartz nach der Pause kräftig durch. Die beiden U21-Youngster Ramon Castellucci und Steffen Eder kamen dadurch zum Debüt bei den Profis.

Am Samstag geht es für den FCN zurück nach Deutschland. Am Sonntag steht dann das letzte Testspiel der Vorbereitung an. Am Sportpark Valznerweiher Anpfiff ist Drittligist VfR Aalen zu Gast. In der Liga geht es für den Tabellenneunten Nürnberg am 29. Januar zu Hause gegen Dynamo Dresden weiter.