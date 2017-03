1. FC Nürnberg mehrere Monate ohne Verteidiger Lippert

Nürnberg (dpa) – Der 1. FC Nürnberg muss für den Rest dieser Saison auf Abwehrspieler Dennis Lippert verzichten. Wie der fränkische Fußball-Zweitligist mitteilte, zog sich der 21-Jährige am Samstag bei einem Zweikampf während eines Trainingsspiels einen Riss des vorderen Kreuzbands im linken Knie zu. Lippert werde damit für die nächsten Monate ausfallen. Er wird voraussichtlich am Mittwoch in Augsburg operiert. Lippert hatte im Februar beim 3:2 gegen den 1. FC Heidenheim sein Debüt für die Profis gegeben. Er bestritt danach sechs Ligaspiele, bei denen er immer in der Startelf stand.