1. FC Nürnberg ohne Kammerbauer in Heidenheim

Nürnberg (dpa) – Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg muss am Sonntag (13.30 Uhr) beim 1. FC Heidenheim auf Defensivspieler Patrick Kammerbauer verzichten. Der 20-Jährige wird den Franken wegen einer leichten Gehirnerschütterung fehlen, die er sich am Mittwoch beim 3:2 in der zweiten Runde des DFB-Pokals beim VfL Osnabrück zugezogen hat. Trainer Michael Köllner will bei Kammerbauer «kein Risiko» eingehen. Fraglich ist der Einsatz von Mittelfeldmann Patrick Erras, der Wadenprobleme hat. Rechtsverteidiger Enrico Valentini zog sich eine Knieprellung zu, sein Einsatz dürfte aber kein Problem sein.

Die Heidenheimer hätten durch das 5:2 beim SSV Jahn Regensburg im DFB-Pokal Selbstvertrauen getankt, sagte Köllner. «Sie hinken ihrer guten Form aus der letzten Saison aber deutlich hinterher.» Die mit nur acht Punkten gestarteten Heidenheimer würden nun versuchen, einen Befreiungsschlag zu landen. «Das wollen wir verhindern», betonte Köllner, dessen Mannschaft sechs Siege in den vergangenen sieben Pflichtspielen einfahren konnte. «Auf jeden Fall wollen wir etwas Zählbares mitnehmen.»