Nürnberg (dpa) – Die Sommerpause ist vorbei, der 1. FC Nürnberg und die SpVgg Greuther Fürth legen heute mit der Vorbereitung auf die neue Saison in der 2. Fußball-Bundesliga los. Der FCN und Trainer Michael Köllner absolvieren Leistungstests und Untersuchungen, ehe am Dienstag dann öffentlich trainiert wird. Die Fürther starten am Montag in Kraftraum und auf dem Fußballplatz. Absteiger FC Ingolstadt (24. Juni) und Aufsteiger Jahn Regensburg (26. Juni) haben noch länger Urlaub.