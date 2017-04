1. FC Nürnberg verliert gegen VfB Stuttgart

Nürnberg (dpa/lby) – Der 1. FC Nürnberg hat gegen Aufstiegsaspirant VfB Stuttgart eine Überraschung verpasst und eine bittere Niederlage erlitten. Die Mannschaft von Trainer Michael Köllner musste am Samstag in der 2. Fußball-Bundesliga trotz einer 2:0-Führung zur Halbzeit ein schmerzhaftes 2:3 hinnehmen. Hanno Behrens (25.) und Cedric Teuchert (33.) mit seinem dritten Tor nacheinander hatten die Nürnberger vor 44 098 Zuschauern in Führung geschossen. Simon Terodde (47. Foulelfmeter) mit seinem 21. Saisontor, der frühere Nürnberger Daniel Ginczek (50.) und kurz vor Schluss Florian Klein (90.+1) besorgten den vierten Sieg der Schwaben nacheinander.