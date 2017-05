1. FC Nürnberg verpflichtet Österreicher Jäger

Nürnberg (dpa) – Der Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg hat den Österreicher Lukas Jäger verpflichtet. Der 23-Jährige kommt ablösefrei vom SCR Altach und ist sowohl in der Abwehr als auch im Mittelfeld einsetzbar. Nürnbergs Sportvorstand Andreas Bornemann lobte Jäger als «gut ausgebildeten, jungen Profi», der «mit seiner Entwicklung noch nicht am Ende ist». Bei Altach war er Stammspieler und bestritt in drei Jahren 76 Bundesliga-Spiele. In Österreich durchlief der Vorarlberger sämtliche Nachwuchs-Nationalmannschaften.

«Mir gefällt, was man hier in Nürnberg mit einer jungen Mannschaft vorhat. Dazu möchte ich ab sofort meinen Beitrag leisten», wurde der vierte Neuzugang des «Clubs» für die kommende Zweitliga-Saison zitiert. Zuvor waren schon die Verpflichtungen von Fabian Bredlow, Alexander Fuchs und Enrico Valentini bekannt worden.