Nürnberg (dpa/lby) – Der 1. FC Nürnberg muss vorerst ohne Abdelhamid Sabiri und Shawn Parker auskommen. Wie der fränkische Fußball-Zweitligist am Montag mitteilte, mussten sich die beiden Offensivspieler in Augsburg am Meniskus operieren lassen. Zur Dauer der Ausfälle machte der «Club» zunächst keine Angaben. Der 20-jährige Sabiri und der 23-jährige Parker hatten verletzungsbedingt schon am Sonntag beim 0:1 im Derby bei der SpVgg Greuther Fürth gefehlt.