Eiselfing (dpa/lby) – Bei einem Brand in einer Recyclingfirma in Eiselfing (Landkreis Rosenheim) ist am Donnerstag ein Brand in Höhe von rund 100 000 Euro entstanden. Vermutlich bei Schweißarbeiten sei ein sogenannter Walzenbrecher in Flammen geraten, teilte die Polizei am Freitag mit. Das Feuer brach im Motorraum der Maschine aus. Vier Arbeiter löschten das Feuer.