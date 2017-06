100-jährigen Bestehen von Synagoge: Steinmeier bei Festakt

Augsburg (dpa/lby) – Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird am heutigen Mittwoch (19.00 Uhr) zu einem Festakt aus Anlass des 100-jährigen Bestehens der Augsburger Synagoge erwartet. Das jüdische Gotteshaus zählt zu den wenigen Großstadtsynagogen in Deutschland, die den Terror der Nationalsozialisten weitgehend unbeschadet überstanden haben. Weitere Ehrengäste bei dem Festakt sind Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU), der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, und der Botschafter Israels, Yakov Hadas-Handelsman.

Das am 4. April 1917 eingeweihte Gotteshaus wurde von den Nazis zwar wie viele andere auch geschändet, aber nicht zerstört. Die NS-Schergen steckten es in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 zunächst ebenfalls in Brand. Der NS-Gauleiter befahl allerdings dann, dass das Feuer wieder gelöscht wird. Denn in der Nähe der Synagoge gab es eine Tankstelle. Die Nazis befürchteten eine Explosion und ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude.