1000 Dächer für die Sonne – Sonderaktion für Solarstrom-Speicher

Der gemeinnützige Verein Energievision Frankenwald will Hausbesitzern in der Region mehr in Richtung eigene Stromerzeugung bringen.“1000 Dächer für die Sonne“ heißt die Initiative, die zusammen mit Fachvertrieben Photovoltaikanlagen mit Solarstromspeichern anbietet.

Durch die stetig steigenden Strompreise und der fallenden Einspeisevergütung wird die Speicherung von selbst erzeugtem Sonnenstrom immer wichtiger, so Vereinsvorsitzender Wolfgang Degelmann.

Bei einem durchnittlichen 3-4-Personen-Haus mit 4.000 Kilowattstunden Verbrauch im Jahr, würde man auf 20 Jahre hochgerechnet, etwa 10.000 Euro gegenüber dem Energieversorger sparen, so Degelmann weiter.

Da die neuen Anlagen in diesem Jahr noch gebaut werden sollen, müssen sich Interessenten bis zum 31.3. bei der Energievision Frankenwald melden.

Hier gibt´s weiterführende Informationen:

http://energie-frankenwald.de/solarinitiative