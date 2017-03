1000 Schweine bei Brand verendet

Bindlach (dpa/lby) – Rund 1000 Schweine sind bei einem Feuer in einem Mastbetrieb in Oberfranken am späten Donnerstagabend getötet worden. Menschen kamen bei dem Feuer in Bindlach-Röthelbach (Landkreis Bayreuth) nicht zu Schaden, teilte die Polizei in der Nacht zu Freitag mit. Eine Anwohnerin hatte Flammen an der Halle einer Hackschnitzelanlage entdeckt. Sie alarmierte die Feuerwehr, die aber nicht mehr verhindern konnte, dass sich der Brand auf die benachbarten Schweineställe ausbreitete. Die Gebäude brannten fast vollständig nieder. Nach ersten Schätzungen entstand insgesamt ein Schaden von 500 000 Euro. Mehr als 200 Feuerwehrleute und andere Einsatzkräfte waren am Brandort. Die Ursache des Feuers war zunächst ungeklärt.