12 Hektar voller Gemüse in Feulersdorf: Wonseeser Gemeinderat gibt grünes Licht für Gewächshaus

Eine große Chance für Wonsees und die umliegenden Gemeinden! Das Mega-Gewächshaus in Feulersdorf kommt. Der Gemeinderat hat dem Bauantrag gestern Abend geschlossen zugestimmt. Ein Gemüsebauer aus Mittelfranken wird das 300 mal 400 Meter große Gewächshaus noch in diesem Jahr bauen. Schon in ein paar Wochen könnten die Bagger rollen und dann gibt es möglicherweise bereits im Herbst Tomaten und Gurken „made in Feulersdorf“, sagt Bürgermeister Andreas Pöhner.

Die Gemeinde stand komplett hinter dem Projekt. Man erhofft sich rund 50 Arbeitsplätze für die Menschen aus der Region – und dass vielleicht auch neue Bürger nach Wonsees ziehen.