13-Jähriger liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

München (dpa/lby) – Ein 13-jähriges Kind hat sich im Auto seiner Mutter eine Verfolgungsjagd mit der Polizei auf der Autobahn geliefert. In den frühen Morgenstunden am Freitag machten der Junge und drei Mitschüler im Alter von 15 und 16 eine Spritztour im Wagen durch das Münchner Stadtviertel Obermenzing. Als der Schüler Blaulicht entdeckte, bremste er abrupt ab und vollführte ein auffälliges Wendemanöver, berichtete die Polizei am Sonntag.

So wurden die Beamten aufmerksam und wollten das Fahrzeug stoppen. Doch der Jugendliche versuchte zu fliehen. Sämtliche Verkehrsschilder ignorierend, fuhr er auf die Autobahn und raste er mit einer Geschwindigkeit bis zu 180 km/h teilweise auch auf der Gegenfahrbahn.

Ein entgegenkommender Laster zwang den minderjährigen Fahrer zu einer Vollbremsung. Anschließend benutze er die dortige Autobahnausfahrt und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit durch ein Wohngebiet, bis er falsch abbog und in einer Sackgasse landete. Dort nahm die Polizei die vier Jugendlichen fest. Sie wurden auf dem Revier den Eltern übergeben. Die Handys der Schüler wurden beschlagnahmt. Sie hatten von der rasanten Verfolgungsjagd Beweisvideos gemacht.