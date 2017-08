13 Tote bei Schleusung übers Mittelmeer: Urteil erwartet

Traunstein (dpa/lby) – Im Prozess gegen drei Schleuser um den Tod von 13 Flüchtlingen auf dem Mittelmeer wird heute in Traunstein das Urteil erwartet. Die Staatsanwaltschaft hatte am Dienstag vor dem Landgericht für die drei Männer aus Syrien langjährige Haftstrafen zwischen dreieinhalb und zwölfeinhalb Jahren verlangt. Der Antrag der Verteidigung blieb weit darunter, in einem Fall verlangte sie sogar Freispruch.

Die Anklage lautete auf gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern mit Todesfolge. Die Schleuserfahrten hatten vom türkischen Izmir über das Mittelmeer nach Griechenland geführt. Bei einer der Passagen stieß ein überladenes Schlauchboot kurz vor der Insel Lesbos mit einem Frachter zusammen. 13 Flüchtlinge starben, zwei Kinder werden bis heute vermisst.

Die Anklageschrift hatte zwischen Juli und November 2015 insgesamt sechs Fahrten mit zusammen rund 250 Menschen aufgelistet, überwiegend syrische Landsleute aus einem Flüchtlingslager in Aleppo. Pro Flüchtling wurden demnach bis zu 1000 Euro kassiert. Das Verfahren findet in Traunstein statt, weil mindestens einer der Angeklagten zum Zeitpunkt seiner Festnahme 2016 in dem Gerichtsbezirk wohnte.