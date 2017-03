1300 Tonnen Salz verbraucht: Winterdienst zieht Bilanz

Der vergangene Winter hat auch die Straßenmeistereien gut auf Trab gehalten. Im Landkreis Kulmbach zieht man jetzt Bilanz. Rund 1300 Tonnen Salz haben der Winterdienst des Kulmbacher Tiefbauamtes und der Straßenmeisterei Leuchau in diesem Winter verbraucht. 22 Personen in drei Fahrzeugen haben sich gekümmert, dass die Straßen frei werden oder bleiben und das offenbar mit Erfolg: denn größere Unfälle hat es nicht gegeben, so die Bilanz der Verantwortlichen. Der Winterdienst des Kulmbacher Tiefbauamtes und der Straßenmeisterei Leuchau kümmert sich um 194 Kilometer Kreis- und etwa 50 Kilometer Gemeindestraßen.