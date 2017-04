135 Filme übers Wochenende : Grenzlandfilmtage gehen mit einem Publikumsliebling zu Ende

Die Jubiläumsausgabe der Grenzland-Filmtage in Selb und Asch ist zu Ende. Über 80 Filme und 55 Kurzfilme haben die Filmfans in die Porzellanstadt gelockt. Klarer Publikumsliebling dabei: „1000 Mexikaner“ – ein Spielfilm von Philipp Scholz und Florian Gregor. Die Komödie kam so gut an, dass sie den ersten Platz beim Publikumspreis in der Kategorie Spielfilm ergattert hat. Der Nachwuchspreis der Sparkasse Hochfranken ging an die Doku „Vendeplov – Portrait eines seltenen Feldsports“. Ein Film über das Pflügen als Hobby.