13,8 Millionen Euro genehmigt: grünes Licht für Ortsumfahrung Stadtsteinach

Die Ortsumfahrung Stadtsteinach der B 303 kann gebaut werden. Jetzt hat das Bundesverkehrsministerium 13,8 Millionen Euro dafür genehmigt und bereit gestellt. Das teilt CSU-Bundestagsabgeordnete Emmi Zeulner mit. Nächstes Jahr schon können die Bauarbeiten beginnen.

Dass das Projekt so schnell umgesetzt wird, sei der Zusammenarbeit mit der Stadt Stadtsteinach und dem Landkreis Kulmbach zu verdanken, so Zeulner. Erst im vergangenen Jahr war die Ortsumgehung in den vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans eingestuft worden.

Auch sei die Strategie aufgegangen, die Ortsumgehung von Zaubach von der Maßnahme in Stadtsteinach abzutrennen, so die Politikerin.