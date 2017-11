14-Jähriger von Auto erfasst und schwer verletzt

Chamerau (dpa/lby) – Ein 14-Jähriger ist in Chamerau im Landkreis Cham von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der Jugendliche hatte am Samstagabend versucht, gemeinsam mit einem weiteren 14-Jährigen in der Dunkelheit eine Bundesstraße zu überqueren.

Ein Autofahrer, der in Richtung Miltach unterwegs war, bemerkte zwar einen der beiden Fußgänger auf seiner Fahrbahn. Beim Versuch auszuweichen erfasste er jedoch den anderen Jugendlichen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Der Junge wurde gegen die Windschutzscheibe des Wagens geschleudert und blieb anschließend schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik. Am Auto entstand ein Sachschaden von 5 000 Euro.