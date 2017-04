15-Jähriger bei Streit schwer im Gesicht verletzt

Würzburg (dpa/lby) – Bei einem brutalen Streit unter Jugendlichen hat ein 15-Jähriger in Würzburg durch eine zerbrochene Flasche schwere Gesichtsverletzungen erlitten. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten, wurde gegen einen 16-Jährigen Haftbefehl wegen versuchten Totschlags erlassen. Der Jugendliche steht unter dringendem Tatverdacht, dem 15-Jährigen mehrfach mit der abgeschlagenen Flasche ins Gesicht gestochen zu haben. Das Opfer kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik.

Der genaue Hintergrund der brutalen Auseinandersetzung vom Mittwochabend blieb zunächst unklar. An einer Straßenbahnhaltestelle waren die beiden Jugendlichen sowie ein Mädchen in Streit geraten. Als der 16-Jährige plötzlich eine Flasche auf dem Boden zerschlug, versuchte der 15-Jährige noch zu entkommen und rannte davon. Sein Kontrahent holte ihn laut Darstellung der Ermittler jedoch ein, nahm ihn in den Schwitzkasten und stach ihm mehrfach mit der zerbrochenen Flasche ins Gesicht.

Dann flüchtete der 16-Jährige, der zudem das Mädchen gewürgt und ihm das Handy abgenommen haben soll. Er konnte aber wenig später gefasst werden. Am Freitag wurde gegen ihn Haftbefehl erlassen. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Laut Polizei und Staatsanwaltschaft dauern die Ermittlungen hinsichtlich des exakten Tathergangs sowie zu den Hintergründen der Auseinandersetzung an.