15 Jahre nach Mord an Vanessa: Fall noch immer in Straßburg

Augsburg/Straßburg (dpa/lby) – 15 Jahre nach dem Mord an der zwölfjährigen Vanessa liegt der Fall immer noch beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Der damals 19 Jahre alte Täter, der an Fasching 2002 das Mädchen mit einer Totenkopfmaske verkleidet ermordet hat, klagt in Straßburg gegen seine Sicherungsverwahrung. Auch nach etwa zweieinhalbjähriger Verfahrensdauer hat der Gerichtshof noch nicht über die Rechtmäßigkeit der Verwahrung entschieden.

Weder der Anwalt des Klägers noch das Bundesjustizministerium kennen den Stand des Verfahrens. Der Fall sei in Straßburg wohl «in den Dornröschenschlaf verfallen», kritisierte Rechtsanwalt Adam Ahmed, der den Täter vertritt, die lange Verfahrensdauer. Das Ministerium werde auch erst zwei Wochen vor einem Urteil informiert, sagte eine Sprecherin des Justizministeriums in Berlin. Von dem Gerichtshof selbst sind ebenfalls keine detaillierten Informationen zu erhalten.

Im Februar 2002 war der 19-Jährige in Gersthofen bei Augsburg in das Haus einer Familie eingedrungen, als die Eltern des Mädchens am Abend des Rosenmontags bei einem Faschingsball waren. Der als Tod verkleidete 19-Jährige tötete Vanessa in deren Kinderzimmer mit 21 Messerstichen. Nachdem der Mann die Jugendhöchststrafe von zehn Jahren abgesessen hatte, ordnete das Landgericht Augsburg im Jahr 2012 die nachträgliche Sicherungsverwahrung an. Der mittlerweile 34-Jährige hat dagegen beim Menschenrechts-Gerichtshof geklagt.