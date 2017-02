Hallbergmoos (dpa/lby) – Eine Lagerhalle im oberbayerischen Hallbergmoos (Landkreis Freising) ist komplett abgebrannt. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 150 000 Euro, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. In dem Gebäude waren Fahrzeuge und eine Werkstatt untergebracht. Wie es zu dem Feuer am Samstag kam, war zunächst nicht bekannt. Verletzt wurde niemand.

