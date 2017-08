150 Familien haben neue Sozialwohnungen bezogen

München (dpa/lby) – Ein Jahr nach der Einführung des Wohnungspakts sind nach Angaben des Bayerischen Sozialministeriums bislang 183 neue staatliche Wohnungen entstanden. Damit hätten 150 Familien ein neues Zuhause gefunden, teilte Sozialministerin Emilia Müller (CSU) am Sonntag in München mit. Das Sozialministerium plane, im Rahmen des Sofortprogramms künftig bis zu 3600 Menschen in staatlichen Mietwohnungen unterzubringen. Aktuell seien es knapp 800 Personen.

Müller betonte, dass nicht nur Geflüchtete, sondern auch Einheimische von dem Wohnungsangebot des Freistaats profitieren sollen. Die Standorte der 44 geplanten Wohnanlagen verteilen sich auf ganz Bayern, zwölf von ihnen sind den Angaben zufolge inzwischen bezogen.

Der Wohnungspakt Bayern soll die Kommunen in Bayern entlasten, indem bis 2019 bis zu 28 000 neue staatliche oder staatlich geförderte Mietwohnungen gebaut werden. Der Freistaat stellt dafür 2,6 Milliarden Euro zur Verfügung.

Die SPD hatte das Programm zuletzt als zu wenig strategisch und nicht ausreichend kritisiert. Sie forderte zudem die Gründung einer Wohnungsbaugesellschaft. Zudem sollten auch Kommunen ermuntert werden, Sozialwohnungen zu bauen.