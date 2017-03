17-Jähriger reanimiert Rentner

Landshut (dpa/ lby) – Ein 17-jähriger Schüler hat geholfen, einen Rentner in Landshut wiederzubeleben. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte der 77-Jährige am Dienstagvormittag einen Herzinfarkt erlitten und war auf der Straße zusammengebrochen. Ein unbekannter Radfahrer kümmerte sich bereits um den Rentner, als der 17-Jährige seine Hilfe anbot. Gemeinsam konnten sie den 77-Jährigen reanimieren, noch bevor die Rettungskräfte eintrafen. Die Polizei sucht nun nach dem unbekannten Radfahrer.