1860 mit «positivem Spirit» gegen Braunschweig

München (dpa/lby) – Der TSV 1860 München will trotz seiner prekären Situation im Tabellenkeller der 2. Fußball-Bundesliga selbstbewusst in das Spiel gegen Aufstiegskandidat Eintracht Braunschweig gehen. «Die Mannschaft ist mental vorbereitet, für den Verein und die Fans zu kämpfen», sagte Trainer Vitor Pereira am Freitag in München.

Im spannenden Kampf um den Klassenverbleib mit mehr als einem halben Dutzend involvieren Mannschaften kann eine Niederlage den Absturz auf den vorletzten Tabellenplatz bedeuten. Diesem Druck wollen die Sechziger standhalten. «Wir gehen das Spiel mit positivem Spirit an», kündigte Pereira vor der Partie am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) an.

Braunschweig sei zwar eine gut organisierten Mannschaft. «Und es wird sicherlich nicht einfach werden», sagte Pereira. «Aber wir spielen zu Hause und brauchen die Punkte. Und das werden wir schaffen.» Wegen nächtlicher Schneefälle war das Training am Freitag ausgefallen.

Gegen den Tabellenzweiten aus Niedersachsen drohen den «Löwen» Probleme in der Defensive: Abwehr-Hüne Abdoulaye Ba fehlt wegen einer Gelb-Sperre, Felix Uduokhai ist wegen muskulärer Probleme fraglich. Vor allem der Ausfall von Ba könnte schwer wiegen, auch wenn Pereira beschwichtigte: «Natürlich ist er ein sehr wichtiger Spieler. Aber wir haben Lösungen im Kader. Derjenige, der für Ba spielt, wird eine gute Antwort geben und seine Leistung bringen.» Auch ohne seinen zentralen Abwehrspieler will Pereira an der Dreierkette festhalten.