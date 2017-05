1860 München empfängt Regensburg zu Relegations-Showdown

München (dpa/lby) – Der TSV 1860 München muss am Dienstag gegen Jahn Regenburg in einem Alles-oder-Nichts-Match um den Verbleib in der 2. Fußball-Bundesliga und gegen den Absturz kämpfen. Im Rückspiel der Relegation benötigen die «Löwen» einen Heimsieg oder ein 0:0, um nach dem 1:1 im ersten Duell die Rettung zu schaffen. Trainer Vitor Pereira räumte vor der Partie vor mehr als 60.000 erwarteten Zuschauern ein, dass der Druck groß sei und nicht spurlos an den Spielern vorbeigehe. Die Regensburger können dagegen als Außenseiter frei aufspielen und glauben an ihre Chance. Gewinnt der Jahn, dann wäre der Durchmarsch von der 4. in die 2. Liga perfekt.