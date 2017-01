1860 München gewinnt erstes Testspiel unter Coach Pereira

Tróia (dpa/lby) – Der TSV 1860 München hat das erste Testspiel mit dem neuen Cheftrainer Vítor Pereira gewonnen. Der Fußball-Zweitligist besiegte am Donnerstag in seinem Trainingslager in Portugal die zweite Mannschaft von Sporting Lissabon mit 3:0 (1:0). Kapitän Jan Mauersberger sorgte im Anschluss an eine Ecke mit einem Kopfball für die Führung (26. Minute). Nach der Pause legten Angreifer Ivica Olic mit einem verwandelten Handelfmeter (60.) sowie Mittelfeldspieler Romuald Lacazette (84.) noch zwei Treffer nach.

Pereira nahm in den 90 Spielminuten lediglich zwei Wechsel vor. Denn am Nachmittag bestreiten die 1860-Profis gleich noch einen weiteren Test gegen den portugiesischen Drittligisten Real Sport Clube.

Der 48-jährige Pereira bereitet die abstiegsbedrohten «Löwen» in einem 16 Tage dauernden Wintercamp im Übungszentrum von Portugals Starcoach José Mourinho auf die Rückrunde vor. Der international erfahrene Pereira soll die Sechziger wieder auf Erfolgskurs bringen und nach einem erfolgreichen Abstiegskampf zurück in die Bundesliga führen.

Während des Aufenthaltes in Portugal bestreiten die «Löwen» noch zwei weitere Tests gegen den portugiesischen Erstligisten Vitória Setúbal (18. Januar) sowie den Zweitligisten CD Cova da Piedade (19. Januar). Im ersten Punktspiel nach der Winterpause empfangen die Münchner am 27. Januar die SpVgg Greuther Fürth.