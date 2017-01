1860 München gewinnt letztes Testspiel im Trainingslager

Troia (dpa/lby) – Der TSV 1860 München hat sein letztes Testspiel im Trainingslager in Portugal gewonnen. Gegen den Clube Desportivo da Cova da Piedade setzte sich der Fußball-Zweitligist am Donnerstag mit 1:0 (0:0) durch. Stefan Mugosa traf in der 84. Minute. Trainer Vitor Pereira sagte danach: «Wir haben uns gute Chancen erspielt, müssen uns aber weiter im Torabschluss verbessern. Erneut sind wir ohne Gegentor geblieben. Das ist ein gutes Signal.» In den drei Tests zuvor im Trainingslager nahe Setubal sprangen gegen zum Teil unterklassige Gegner zwei 3:0-Siege sowie ein torloses Remis heraus.

An diesem Freitag beendet 1860 sein 16 Tage langes Trainingslager an der Atlantikküste. Danach beginnt die direkte Vorbereitung auf den Rückrundenstart, der am 27. Januar (18.30 Uhr) mit einem Heimspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth ansteht.