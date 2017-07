1860 München glückt Heimpremiere: 3:1 gegen Burghausen

München (dpa/lby) – Der TSV 1860 München hat eine gelungene Rückkehr ins altehrwürdige Grünwalder Stadion gefeiert. In der mit 12 500 Zuschauern ausverkauften Arena besiegten die Münchner Wacker Burghausen mit 3:1 (0:1) und konnten sich am Freitagabend über eine erfolgreiche Heimpremiere in der Regionalliga freuen.

Tobias Janietz (33.) nutzte ein Durcheinander in der 1860-Deckung und brachte die Gäste glücklich in Führung. Nach dem Seitenwechsel bescherten Jan Mauersberger (48.), Timo Gebhart (60.) und fünf Minuten vor Schluss Sascha Mölders (85.) der Mannschaft von Trainer Daniel Bierofka am zweiten Spieltag den zweiten Dreier.

Ihr letztes Pflichtspiel vor dem Umzug in die ungeliebte Allianz Arena hatten die «Löwen» noch als Zweitligist im Mai 2005 bestritten. Nach dem Absturz aus dem Profifußball zogen die «Löwen» aus der Arena aus und sind nun wieder im Grünwalder Stadion zurück.