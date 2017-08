1860 München holt Ziereis und Steinhart zurück

München/Regensburg (dpa/lby) – Der TSV 1860 München hat personell nachgelegt. Wie der in die Fußball-Regionalliga abgestürzte Traditionsverein am Donnerstag bekanntgab, kommt Stürmer Markus Ziereis vom SSV Jahn Regensburg. Der 24-Jährige erhält einen Vertrag bis zum Sommer 2020. Zudem kehrt Phillipp Steinhart von den Sportfreunden Lotte zurück. Der 25 Jahre alte Linksverteidiger bekommt einen Kontrakt bis zum Sommer 2019.

Ziereis war zur Saison 2015/16 aus Chemnitz zum SSV Jahn gewechselt. In seiner ersten Spielzeit in Regensburg erzielte er in 31 Spielen in der Regionalliga 19 Treffer und wurde Torschützenkönig. In der vergangenen Saison kam er auch wegen Verletzungen nur zu zehn Liga-Einsätzen. Für den TSV 1860 war Ziereis bereits zwischen 2007 und 2013 aktiv. Steinhart spielte von 2011 bis 2014 für die Münchner. In der abgelaufenen Saison lief er 30 Mal in der Dritten Liga auf.