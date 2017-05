1860 München kämpft gegen weiteren Abstiegs-Rückschlag

München/Dresden (dpa/lby) – Nach fünf Spielen ohne Sieg und nur zwei Punkten will der abstiegsbedrohte TSV 1860 München seine Talfahrt im Tabellenkeller der 2. Fußball-Bundesliga stoppen. Im Auswärtsspiel bei Dynamo Dresden droht den «Löwen» heute bei einer dritten Niederlage in Serie der Absturz auf Rang 17. Trainer Vitor Pereira fordert von seinen Spielern vor allem mehr Effektivität vor dem Tor. Zuletzt hatten die Sechziger bei den 0:1-Niederlagen in Kaiserslautern und daheim gegen Braunschweig viele gute Möglichkeiten nicht genutzt. «Dass wir uns Chancen erarbeiten, haben wir gezeigt», sagte Pereira. «Jetzt müssen wir diese aber auch verwerten.»