1860 München leiht Innenverteidiger Ba vom FC Porto aus

München (dpa/lby) – Der TSV 1860 München will mit einem Fußball-Nationalspieler aus dem Senegal seine Defensive verstärken. Der 1,97 Meter große Innenverteidiger Abdoulaye Ba wird bis zum Saisonende vom FC Porto ausgeliehen. «Wir haben bereits in Porto und bei Fenerbahce zusammengearbeitet. Er hat einen super Charakter, ist technisch stark und schnell. Zudem weiß er genau, was ich von einem Innenverteidiger erwarte», sagte Trainer Vitor Pereira laut Mitteilung vom Mittwoch. Der 26-Jährige kam für seine afrikanische Auswahlmannschaft auf sieben Einsätze.

«Vitor und sein Team haben sehr gut gearbeitet», sagte Geschäftsführer Anthony Power. Mit der großzügigen Unterstützung von Investor Hasan Ismaiks könne man die Mannschaft demnächst auch noch mit anderen Spielern qualitativ für die Rückrunde verstärken. Namen nannte Power nicht. Am Freitag starten die «Löwen» mit einem Heimspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth in die Rückrunde.