1860 München zurück im Grünwalder Stadion

München (dpa/lby) – Mehr als zwölf Jahre nach dem letzten Pflichtspiel im altehrwürdigen Grünwalder Stadion wird die Rückkehr für den TSV 1860 München etwas ganz Besonderes. «1988/89 war ich das erste Mal im Grünwalder Stadion, mein Vater war Trainer bei den «Löwen», ich neun Jahre alt. Da hab ich mich mit Sechzig infiziert», erzählte Trainer Daniel Bierofka vor der ausverkauften Heimpremiere in der Fußball-Regionalliga am Freitag (19.00 Uhr) gegen Wacker Burghausen. Trotz aller Nostalgie sei es nun aber «ungewohnt, wieder im Grünwalder Stadion zu spielen.»

Ihr letztes Pflichtspiel vor dem Umzug in die ungeliebte Allianz Arena hatten die Münchner noch als Zweitligist am 22. Mai 2005 gegen den LR Ahlen mit 3:4 verloren. Nach dem 4:1 beim FC Memmingen vor einer Woche wollen die «Löwen» in der vierten Liga nun mit einem Sieg nachlegen. «Es gibt wenige Gründe, etwas zu verändern», sagte Bierofka. Abwehrchef Jan Mauersberger und Mittelfeldspieler Timo Gebhart seien nach Blessuren wieder fit für das Heimspiel.