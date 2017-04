1860 unterliegt Braunschweig mit 0:1

München (dpa) – Eintracht Braunschweig hat im Aufstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga einen ganz wichtigen Sieg beim abstiegsbedrohten TSV 1860 München gefeiert. Die Niedersachsen gewannen am Sonntag vor 39 500 Zuschauern in der Münchner Fußball-Arena mit 1:0 (0:0). Das Siegtor für den Tabellenzweiten erzielte Angreifer Christoffer Nyman in der 55. Minute. Jan Hochscheidt verpasste mit einem Latten- und einem Pfostenschuss das 2:0 (83./87.). Die Gäste schockten die Sechziger, die vor dem Rückstand mehrfach das 1:0 vor Augen hatten, aber unter anderem durch Kapitän Kai Bülow einen Pfostentreffer verzeichneten (45.). 1860 fiel auf den Relegationsplatz zurück.