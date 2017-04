München (dpa) – Sebastian Boenisch vom TSV 1860 München ist nach seinem Platzverweis in der Partie bei Erzgebirge Aue (0:3) vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) für ein Spiel gesperrt worden. Das gab der Zweitligist am Montag bekannt und akzeptierte das Urteil. Boenisch hatte tags zuvor in der 41. Minute nach einer Notbremse Rot gesehen. Er fehlt den «Löwen» im Abstiegskampf der 2. Liga damit im kommenden Heimspiel am Sonntag (13.30 Uhr) gegen den SV Sandhausen.