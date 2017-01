2.000 Besucher waren schon da: GesundZeitResorts in Weißenstadt kommt gut an

Seit drei Monaten hat das Siebenquell GesundZeitResorts in Weißenstadt im Fichtelgebirge geöffnet und es gibt erste Zahlen. Bisher waren rund 2.000 Besucher da und haben damit die Erwartungen von Direktor Schönwetter mehr als erfüllt. Nur Heiligabend waren es mit 202 Besuchern verhältnismäßig wenig. Am besten kommt die Wasserwelt an; gefolgt von der Saunalandschaft und dem Herzstück: der GesundZeitReise. Das sind verschiedene Badelandschaften durch 1.200 Jahre Badekultur, vom Römischen Dampfbad, über das Jod-Selen-Bad und einem Mineralienschwimmbecken bis zum Lithium-Gute-Laune-Bad.

Zielvorgabe sind pro Tag 550 Besucher. Dafür werden in den nächsten Wochen auch einige Jahresevents geplant; beispielsweise eine Sommernachtsparty.