20 Millionen Euro für die Schule: Gesamtschule Hollfeld wird generalsaniert und ausgebaut

Das nächste große Bauprojekt in der Region ist jetzt beschlossene Sache:

Die Gesamtschule in Hollfeld wird saniert. Das hat der Zweckverband der Schule beschlossen.

Der Neubau bleibt stehen, der Altbau, der 1972 bezogen wurde, wird generalsaniert. Vor allem die Technik soll erneuert werden, aber auch die Elektroleitungen und die Toiletten.

Baubeginn ist in drei Jahren und der Unterricht wird dann trotz Baustellenlärm für alle Klassen ganz normal stattfinden. Die Sanierung wird nach den bisherigen Schätzungen mindestens 20 Millionen Euro.