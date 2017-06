22-Jährige im Landkreis Lindau umgebracht

Weißensberg (dpa/lby) – Im Landkreis Lindau ist eine 22-Jährige umgebracht worden. Wie die Polizei erst am Donnerstag berichtete, wurde die tote Frau bereits am Montag von dem Lebensgefährten in ihrer Wohnung in Weißensberg entdeckt. Wie die Ermittler weiter mitteilten, hatte das Opfer den oder die Täter möglicherweise gekannt. Der Freund der Frau ist allerdings nicht verdächtig. Weitere Angaben machte die Kripo nicht. Eine Festnahme habe es bislang nicht gegeben, sagte Polizeisprecher Jürgen Krautwald.

Der Arbeitgeber der jungen Frau hatte den Freund darüber informiert, dass die 22-Jährige nicht zur Arbeit gekommen ist. Zunächst war nicht klar, ob sich die Frau möglicherweise selbst getötet hat. Rechtsmediziner der Universität in Ulm fanden am Dienstag bei der Obduktion aber heraus, dass das Opfer durch Gewalteinwirkungen ums Leben kam. Auch zur genauen Todesursache machen Polizei und Staatsanwaltschaft keine Angaben.

Die Kripo hat eine 15-köpfige Ermittlungsgruppe gebildet, um das Verbrechen aufzuklären. Die Befragung der Nachbarn des Opfers und eine Suche rund um die Umgebung des Mehrfamilienhauses brachte zunächst keine heiße Spur.