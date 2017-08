22-Jähriger wird von Traktor-Anhänger überrollt und stirbt

Horgau (dpa/lby) – Bei einem Unfall ist ein 22-Jähriger in Schwaben vom Anhänger seines Traktors überrollt und getötet worden. Er war am Samstagvormittag mit dem Gespann von einem Feldweg bei Horgau (Landkreis Augsburg) abgekommen, wie die Polizei mitteilte. Der Traktor rutschte nach links in einen Maisacker und kippte um. Der junge Mann wurde dabei aus dem Führerhaus geschleudert, zudem öffnete sich die Sicherheitskupplung des Anhängers. Er überrollte den am Boden liegenden 22-Jährigen. Auch sein 17 Jahre alte Beifahrer wurde vom Traktor geschleudert. Er erlitt leichte Verletzungen.