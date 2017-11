23 500 Kontrollen bei großer Aktion gegen Einbrecher

München (dpa/lby) – Kampfansage an Einbrecherbanden: Fast 15 000 Personen und mehr als 8500 Fahrzeuge wurden bei länderübergreifenden Kontrollen in Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg von der Polizei kontrolliert. Dabei wurden nach Angaben des bayerischen Innenministeriums 564 Straftaten und Ordnungswidrigkeiten zur Anzeige gebracht. «Mit unseren Schwerpunktkontrollen haben wir den Fahndungsdruck auf kriminelle Banden deutlich erhöht, eine Reihe von Kriminellen aus dem Verkehr gezogen und wertvolle Hinweise zur Aufklärung weiterer Straftaten gewonnen», sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Dienstag laut Mitteilung.

1330 bayerische Polizisten seien bei den, von den Landeskriminalämtern koordinierten Kontrollen zwischen dem 8. und 11. November beteiligt gewesen. Länderübergreifend seien sogar 3684 Polizisten überwiegend auf überregionalen Autobahnen und Bundesstraßen im Einsatz gewesen, im Schwerpunkt richtete sich die Aktion gegen Einbrecherbanden. Laut Herrmann ist die länderübergreifende Zusammenarbeit sehr erfolgreich: Im ersten Halbjahr 2017 sei die Zahl der Wohnungseinbrüche im Vergleich zum Vorjahreszeitraum alleine in Bayern um 595 Fälle auf 3617 weiter zurückgegangen.