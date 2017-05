«24h Bayern»: Was am 3. Juni 2016 so los war

München (dpa/lby) – Wie sieht ein ganzer Tag in Bayern aus? Mit dieser Frage hat sich der Bayerische Rundfunk (BR) in einem multimedialen Projekt beschäftigt. Vor rund einem Jahr waren deshalb 100 Kamerateams im Freistaat unterwegs, um rund 80 Menschen von morgens bis abends zu begleiten. Wer wollte, konnte auch selbst kurze Handyfilme einsenden. Der BR hat die Augenblicke nun zu einem 24-stündigen Beitrag zusammengefügt. «24h Bayern – Ein Tag Heimat» ist am Pfingstmontag (5. Juni) ab 6.00 Uhr morgens zu sehen, in Echtzeit, wie der BR am Mittwoch in München mitteilte. Davor und danach gibt es ein umfangreiches Begleitprogramm im Hörfunk, im Fernsehen und im Internet.

«Mit «24h Bayern» haben wir ein zeitgeschichtliches Dokument unseres Landes, unserer Gesellschaft und Kultur geschaffen», sagte BR-Intendant Ulrich Wilhelm. Beteiligt waren auch namhafte Regisseure wie Marcus H. Rosenmüller, Franz Xaver Bogner oder Doris Dörrie. Szenen einer Geburt gibt es ebenso zu sehen wie Angler oder die verheerenden Folgen der Flutkatastrophe in Simbach am Inn.