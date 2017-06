2,5 und 2,0 Prozent mehr Lohn für Großhandels-Beschäftigte

München (dpa/lby) – Die 220 000 Beschäftigten im bayerischen Groß- und Außenhandel bekommen mehr Geld. Die Tarifgehälter werden nach drei Null-Monaten im Juli um 2,5 Prozent und im nächsten April um weitere 2,0 Prozent erhöht, wie der Landesverband (LGAD) am Dienstag in München mitteilte. Der mit der Gewerkschaft Verdi in der dritten Verhandlungsrunde geschlossene Tarifvertrag habe eine Laufzeit von 24 Monaten. Damit hätten die Groß- und Außenhandelsbetriebe Planungssicherheit und die Beschäftigten trotz steigender Inflationsrate real mehr Lohn.

Die Tarifverhandlungen für den bayerischen Einzelhandel sollen am 7. Juli fortgesetzt werden. Dort haben die Arbeitgeber eine jährliche Einmalzahlung von 150 Euro plus heuer eine Lohnerhöhung um 1,5 Prozent und im kommenden Jahr um ein weiteres Prozent angeboten.