262. Franken-Derby: Klassiker zwischen Nürnberg und Fürth

Fürth (dpa/lby) – Die Fans sind längst elektrisiert. Der 1. FC Nürnberg und die SpVgg Greuther Fürth bestreiten heute ihr traditionell brisantes Nachbarschaftsduell. Im 262. Franken-Derby stehen vor allem die Nürnberger unter Druck. Die Mannschaft von Trainer Alois Schwartz verpatzte mit vier Punkten aus fünf Spielen den Rückrundenstart in der 2. Fußball-Bundesliga gründlich. «Wir wollen mit aller Macht die drei Punkte», betonte Schwartz vor dem Gastspiel in Fürth.

Die Spielvereinigung hat schon die letzte Kraftprobe gegen den «Club» vor 166 Tagen mit 2:1 gewonnen. Insgesamt verlor sie von den vergangenen 17 Pflichtspielen nur zwei gegen die Nürnberger. «Das ist das Schöne am Derby: Alles, was war, alles, was ist, spielt keine Rolle, es geht nur um dieses einzige Spiel», sagte der Fürther Trainer Janos Radoki.

Im Duell der beiden im Tabellenmittelfeld platzierten Vereine rechnet der 44-Jährige mit viel Kampf. Auf den Rängen soll es nicht nur nach seinem Wunsch friedlich bleiben. Die Polizei hat die Begegnung jedoch als «Spiel mit hohem Risiko» eingestuft. Um die Sicherheit zu gewährleisten, setzen die Ordnungshüter wie schon in der Vergangenheit unter anderem auf eine konsequente Trennung der Fan-Blöcke.