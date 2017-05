3.360 Blitze in Bayern

München (dpa/lby) – 3.360 Blitze sind bei den Unwettern am Dienstag auf bayerischem Boden eingeschlagen. Nur in Brandenburg (4.260) und Niedersachsen (3.558) waren es nach Angaben von Siemens vom Mittwoch mehr. Bundesweit seien knapp 28.000 Einschläge registriert worden. Das entspricht einem Sprecher zufolge etwa fünf Prozent des Jahresschnitts. Dabei werden Blitze gezählt, die den Boden erreichen. Zudem gibt es Luftblitze, die nicht am Boden ankommen. Die Gesamtzahl von Boden- und Luftblitzen lag am Dienstag in Deutschland bei 120.000 – in der Spitze waren das 400 pro Minute.